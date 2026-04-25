「片頭痛」の外出は“3つの持ち物”で安心？薬の効果と正しい取り方【医師監修】

嘔吐を伴う片頭痛の発作は、日常生活に大きな制約をもたらしますが、環境の整備や外出時の備えによって、その影響を抑えることが可能です。職場や学校での理解を得る方法も含め、生活の中でできる工夫を具体的にご紹介します。発作に備えた準備が、心理的な安心感にもつながります。

監修医師：

田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック）

鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソン病、ALSなどの神経難病）領域を専門としている。また、問診によって東洋医学的な病態を推察し、患者の状態に合わせた漢方薬をオンライン診療で選択する治療法も得意としている。日本神経学会神経内科専門医、日本東洋医学会専門医。

嘔吐を伴う片頭痛の生活上の工夫

嘔吐を伴う片頭痛は日常生活に大きな制約をもたらしますが、工夫次第で影響を抑えることができます。

発作時の環境整備

嘔吐を伴う片頭痛の発作が起きた際には、速やかに休める環境を確保することが重要です。暗く静かで、適度に涼しい部屋が理想的です。洗面器やタオル、水分補給用の飲み物を手元に準備しておくと、動き回る必要が減り、症状の悪化を防げます。

香りに敏感になっている場合が多いため、強い芳香剤や香水は避けます。視覚刺激を減らすために、遮光カーテンやアイマスクの使用も有効です。また、冷却シートや氷枕で額や首を冷やすことで、症状が和らぐ方もいます。周囲の理解と協力を得て、発作時には休める環境を整えられるようにしておくことが大切です。

外出時の備えと対策

嘔吐を伴う片頭痛がある方は、外出時の備えが心理的な安心感につながります。常備薬（鎮痛薬と制吐薬）を携帯し、早期に服用できるようにしておきましょう。ビニール袋やティッシュ、口をすすぐための水なども持ち歩くと安心です。

長時間の外出や重要な予定がある場合は、事前に予防薬を服用する、十分な睡眠を取る、ストレスを軽減するなどの準備をします。また、職場や学校には自分の症状について事前に説明し、発作時に休める場所や理解を得ておくことも重要です。片頭痛は目に見えない疾患のため周囲の理解が得られにくいこともありますが、適切な情報提供によって協力を得やすくなります。

まとめ

片頭痛は適切な治療によって、発作の頻度や重症度を大幅に軽減できる疾患です。予兆から閃輝暗点、嘔吐に至るまでの各段階を理解し、自分の症状パターンを把握することで、早期対処が可能になります。生活習慣の見直しと適切な薬物療法の組み合わせにより、片頭痛と上手に付き合いながら質の高い生活を送ることができます。症状が日常生活に支障をきたしている場合は、我慢せずに専門医療機関を受診し、自分に合った治療法を見つけることが重要です。片頭痛は決して「我慢すべき症状」ではなく、適切な医療介入によって管理できる疾患であることを理解し、積極的に治療に取り組みましょう。

参考文献

神経治療学会「頭痛の診療ガイドライン2021」

厚生労働省「頭痛について」

日本神経学会「頭痛診療のガイドライン」