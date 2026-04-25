創心ホームは4月16日、「一戸建ての自宅または実家の外壁塗装に関するアンケート調査」の結果を発表した。同調査は3月、神奈川県在住の40〜70代の男女403名を対象に、インターネットで実施した。これまでに、一戸建ての自宅または一戸建ての実家で、外壁を塗り替えたことは何回ありますか？外壁塗装経験について尋ねたところ、71.0%は「したことがない」と答えた。外壁カラー選びで最も重視する点について聞くと、「汚れが目立ちに