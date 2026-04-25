大人数での記念撮影に飼い主さんと参加したというゴールデンレトリバーMIXの男の子。完全に主役になってしまう、あまりにも可愛い光景が話題になっているのです。 頬が緩んでしまうこと間違いなし、素敵すぎるその光景は記事執筆時点で1004万回を超えて表示されており、34万件ものいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：実家にて、大人数で記念撮影→一緒に『大型犬』も参加して…あまりに