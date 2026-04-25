「ホワイトソックス−ナショナルズ」（２４日、シカゴ）ホワイトソックスが村上宗隆内野手の球場入りの様子を公開。手に持っていたハンドバッグには「Ｊ」の文字が刻まれていた。黒のセットアップにオシャレなメガネをかけて球場入りした村上。穏やかな笑みを浮かべている中で、目を引いたのは侍ジャパンのハンドバッグ。３月のＷＢＣで使用したもので、普段使いしている模様だ。村上は前日の試合でアーチが出ず、６試合連