TOOBOEが、本日に東京・Zepp DiverCityにて開催した＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026〜銃爪は視線〜＞ツアーファイナル公演にて、8月21日にSHIBUYA LINE CUBEでのワンマンライブ＜ONE MAN LIVE 2026 “LOVE”＞の開催をサプライズ発表した。4月14日よりスタートした本ツアーは、全国4都市を巡り各地で熱狂を巻き起こしてきた。新たに発表された＜ONE MAN LIVE 2026 “LOVE”＞は、TOOBOEにとってさらなるステージへの進化を示す公演とな