TOOBOEが、本日に東京・Zepp DiverCityにて開催した＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026〜銃爪は視線〜＞ツアーファイナル公演にて、8月21日にSHIBUYA LINE CUBEでのワンマンライブ＜ONE MAN LIVE 2026 “LOVE”＞の開催をサプライズ発表した。

4月14日よりスタートした本ツアーは、全国4都市を巡り各地で熱狂を巻き起こしてきた。新たに発表された＜ONE MAN LIVE 2026 “LOVE”＞は、TOOBOEにとってさらなるステージへの進化を示す公演となる見込みだという。

チケットは、本日22時よりファンクラブ「INUGOYA」先行受付がスタートする。さらに5月16日正午より、オフィシャル先行受付も開始される。

◾️＜ONE MAN LIVE 2026 “LOVE”＞ 日程：2026年8月21日（金）

会場：SHIBUYA LINE CUBE

開場 18:00 / 開演 19:00 料金：全席指定 ￥8,000（税込・入場時別途ドリンク代） ▼INUGOYA先行

4月24日（金）22:00〜5月10日（日）23:59 ▼TOOBOEオフィシャル先行

5月16日（土）12:00〜5月24日（日）23:59

https://w.pia.jp/t/tooboe/