TOOBOE、東京・SHIBUYA LINE CUBEワンマン＜ONE MAN LIVE 2026 “LOVE”＞開催決定
TOOBOEが、本日に東京・Zepp DiverCityにて開催した＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026〜銃爪は視線〜＞ツアーファイナル公演にて、8月21日にSHIBUYA LINE CUBEでのワンマンライブ＜ONE MAN LIVE 2026 “LOVE”＞の開催をサプライズ発表した。
4月14日よりスタートした本ツアーは、全国4都市を巡り各地で熱狂を巻き起こしてきた。新たに発表された＜ONE MAN LIVE 2026 “LOVE”＞は、TOOBOEにとってさらなるステージへの進化を示す公演となる見込みだという。
チケットは、本日22時よりファンクラブ「INUGOYA」先行受付がスタートする。さらに5月16日正午より、オフィシャル先行受付も開始される。
◾️＜ONE MAN LIVE 2026 “LOVE”＞
日程：2026年8月21日（金）
会場：SHIBUYA LINE CUBE
開場 18:00 / 開演 19:00
料金：全席指定 ￥8,000（税込・入場時別途ドリンク代）
▼INUGOYA先行
4月24日（金）22:00〜5月10日（日）23:59
▼TOOBOEオフィシャル先行
5月16日（土）12:00〜5月24日（日）23:59
https://w.pia.jp/t/tooboe/
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