Furui Rihoが自身初となるホールツアー＜Furui Riho Hall Tour 2026 -Letters-＞のファイナル公演を、4月19日、札幌・カナモトホールで迎えた。誰かに向けた手紙のように想いを綴った全11曲を収録するニューアルバム『Letters』を携え、東京、大阪を経て辿り着いたのは故郷・北海道。会場は溢れんばかりの「おかえり」の拍手で迎え入れた。オープニングに選んだのは、アルバムの冒頭を飾る「ハードモード」だ。ゴスペルをルーツに