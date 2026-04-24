Furui Rihoが自身初となるホールツアー＜Furui Riho Hall Tour 2026 -Letters-＞のファイナル公演を、4月19日、札幌・カナモトホールで迎えた。

誰かに向けた手紙のように想いを綴った全11曲を収録するニューアルバム『Letters』を携え、東京、大阪を経て辿り着いたのは故郷・北海道。会場は溢れんばかりの「おかえり」の拍手で迎え入れた。

オープニングに選んだのは、アルバムの冒頭を飾る「ハードモード」だ。ゴスペルをルーツに、自身の葛藤をポップに昇華した一曲で、キラーフレーズ「この曲がどうやらアルバムのリードになるみたいね」で沸かせ、「Candle Light」「PSYCHO」「言えないわ」「ウソモホント」と、多彩な緩急を帯びたグルーヴでオーディエンスを魅了していく。その密度の高いステージに、場内のあちこちからは早くも「最高！」という感嘆の声が飛び交った。

本ツアーのバンドメンバーには、お馴染みの実妹・Ma-chang（Cho）、坂本 遥（G）、守真人（Dr）に加え、友田ジュン（Pf）、まきやまはる菜（B）が参加。さらに「みんなを驚かせたくてサプライズにしていた」と紹介されたのは、BREIMENのサックス・ジョージ林だ。より豊かに、厚みを増した強靭なバンドサウンドが、Furuiの歌声をより一層際立たせていく。

「アーティストの多くはライブハウス、Zepp、ホールときて、次はアリーナに行くんですけど……ホールまで来たよ！」という言葉に、大歓声が上がる。

「この『Letters』というアルバムはその名の通り、手紙がテーマ。全曲、誰かに宛てた手紙になっていて、今日はその中の1通でも皆さんに受け取ってもらえればと思います」と語り、披露されたのは幼馴染に向けた「そのうち」。故郷の光景を思い浮かべながら制作したという、伸びやかな歌声で会場を優しく包み込むと、続いてソファに腰を下ろして「愛泣きて」を歌唱。深みのあるバラードに、観客は思い思いに身を委ね、会場は濃密な充足感に満たされていく。

映画主題歌として書き下ろされた「太陽になれたら」までスローナンバーを畳みかけ、「今までバラードを作ることがなくて自信もなかったけれど、作ってよかった！」と微笑むFuruiに、会場は温かな拍手で応えた。

中盤は、ワンマン公演恒例の「挑戦のコーナー」。今回は事前に募ったお悩みに即興で曲を作って返事をするという、さながら往復書簡のようなトライだ。郵便配達員に扮した事務所社長がステージに手紙を届けるサプライズには、「誰が仕込んだの！」と本人も爆笑。人見知りに悩む小学生の女の子に向け、「自信がない自分も許してあげよう」と肩を抱くように寄り添う前向きなメッセージソングを贈り、会場を和ませた。

アコースティックスタイルのまま、仲間への思いを綴った「Tomorrow」へ。鉄琴の演奏にも挑戦し、オーディエンスの軽やかなクラップとシンガロングが溢れ、ピースフルな空間を築き上げた。

実は10年以上前、このカナモトホールのステージに立ったことがあるというFurui。当時は100人近いクワイアの一員としてゴスペルを歌っていた。時を経て、信頼するバンドメンバーと相思相愛のファンに囲まれ、「Furui Riho」としてこの場所に戻ってきた。彼女の歩んできた物語にオーディエンスも想いを馳せ、一際大きな拍手が送られた。

終盤は「Super Star」で再びギアを上げ、タオルが舞った「ちゃんと」で一体感とともに加速。ポップチューン「MONSTER」では、MVでお馴染みのモンスターが登場し、Furui自身も客席へ。ホール公演ならではの演出と共にフロアをカラフルに染め上げ、ボルテージは最高潮に達した。

「次は、『Letters』のコンセプトになった曲です。ある日、泣きながら電話をしてきた妹に、私はうまく言葉をかけることができなかった。だから、論文のように言葉を綴って曲にしたら、多くの人に伝わって。誰か一人に向けて、一言一言を大切に手紙を書くように作ると、音楽は大きなパワーになるんだと知りました」

そう告げて歌われた「LOA」は会場を多幸感で満たし、ゴスペルのルーツが脈打つアルバムタイトル曲「Letters」をパワフルに歌い上げて本編を締めくくった。

アンコールを求める手拍子の中、現れたバンドメンバーはなぜかお揃いの某北海道のローカルコンビニのTシャツ姿。遅れて登壇したFuruiが「ちょっと！」と突っ込む地元ネタで笑いを誘うと、ここで嬉しいニュースが。東京、大阪、そして自身初となる海外・台北を巡るビルボードライブ・ツアーの開催が発表された。「おめでとう！」「行ってらっしゃい！」という祝福の声が飛び交うなか、披露されたのはアルバム収録曲「灯台」。

札幌で活動していた頃、音楽を諦めかけていた彼女を繋ぎ止めたのは、アルバイト帰りの大通駅でイヤホンから流れたNakamuraEmiの「YAMABIKO」だったという。「自分の信念を持って、弱さを強さに変えて歌う彼女の曲に号泣して、このままじゃ辞められないと思った」と振り返る。尊敬する先輩への手紙として書かれたこの曲を、エモーショナルに歌い上げるその姿は、かつての彼女が救われたように、この会場にいる誰かの背中を押したことだろう。

四つ打ちのビートで揺らした「I’m free」を経て、ラストを飾ったのは「Hello」。「会場が一つになるというのはこういうこと」と思わせる、巻き起こるクラップ、掲げられる無数の手、多幸感あふれる絶景が広がった。

会場のスケールが大きくなっても、オーディエンスとの距離はより密接に、より深く。愛に溢れた初のホールツアーは、大歓声の中で最高のハッピーエンドを迎えた。ステージを去る間際まで、何度も「ありがとう！」と頭を下げるFurui Riho。彼女が届けた何通もの「手紙」を思い思いに抱きしめた観客の拍手は、いつまでも鳴り止まなかった。

文◎悦永弘美

写真◎photo by mofu

【セットリスト】

1 ハードモード

2 Candle Light

3 PSYCHO

4 言えないわ

5 ウソモホント

6 そのうち

7 愛泣きて

8 太陽になれたら

9 セッションコーナー

10 Tomorrow

11 Super star

12 ちゃんと

13 MONSTER

14 LOA

15 Letters

EN1 灯台

EN2 I’m free

EN3 Hello

【Billboard Tour情報】

■大阪・東京公演

ビルボードライブ大阪（1日2回公演）

2026年9月11日(金)

1stステージ 開場16:30 開演17:30 / 2ndステージ 開場19:30 開演20:30

詳細：https://www.billboard-live.com/osaka/show?event_id=ev-21376 ビルボードライブ東京（1日2回公演）

2026年9月13日(日)

1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00

詳細：https://www.billboard-live.com/tokyo/show?event_id=ev-21377 メンバー

Furui Riho（Vo）

友田ジュン（Pf）

坂本 遥（G）

まきやまはる菜（B）

守真人（Dr）

Ma-chang（Cho） チケット料金

大阪

BOXシート 20,900円- (ペア販売)

S指定席 9,900円-

R指定席 8,800円-

カジュアルシート 8,300円- (1ドリンク付） 東京

DXシートDUO 22,000円- (ペア販売)

DUOシート 20,900円- (ペア販売)

DXシート カウンター 11,000円-

S指定席 9,900円-

R指定席 8,800円-

カジュアルシート 8,300円-（1ドリンク付） 発売日

2026年4月19日(日)21:00〜2026年4月26日(日)23:59＝ファンクラブ先行（e+）抽選

2026年5月8日(金)正午12:00＝Club BBL会員・法人会員先行（ビルボードライブ）

2026年5月15日(金)正午12:00＝ゲストメンバー・一般発売（ビルボードライブ／e+）

※ビルボードライブ公式HPでチケットをご購入いただく際にはHH cross IDへの登録（無料）が必要となります。 ■台湾公演（台北）

ビルボードライブ台北（1日2回公演）

2026年9月26日(土)

1stステージ 開場16:00 開演17:00 / 2ndステージ 開場19:00 開演20:00

詳細：https://www.billboardlivetaipei.tw/en/events/furuiriho2026 メンバー

Furui Riho（Vo）

友田ジュン（Pf）

坂本 遥（G）

まきやまはる菜（B）

守真人（Dr）

Ma-chang（Cho） チケット料金

Standard Seat：NTD 1,800

Casual Seat：NTD 1,600

Premium Seat：NTD 2,200

Luxury Seat：NTD 2,000

Pair Seat (Box)：NTD 4,400 (1名あたり NTD 2,200）

※チケット料金にはウェルカムドリンク1杯が含まれていますが、その他の飲食代は含まれておりません。 発売日

2026年5月15日(金)11:00（台湾時間）／12:00（日本時間）

購入サイト：billboardlivetaipei.tw（Billboard Live TAIPEI公式サイト）

※チケット購入には、Billboard Live TAIPEI公式サイトでの無料会員登録が必要です。事前のログインを推奨いたします。

※お支払い方法はクレジットカードまたはApple Payのみとなります。チケットはすべて電子チケット（QRコード）での発行となり、紙チケットのご用意はございません。

※ビルボードライブ台北公演ではファンクラブ先行はありません。

◾️3rdアルバム『Letters』

2026年3月4日（水）リリース

購入リンク：https://FuruiRiho.lnk.to/letters_CD 初回限定盤 通常盤 ○初回限定盤

PCCA-06455 5,500円（税込）

・三方背ブックケース仕様

・レターセット風歌詞カード入り

・NeSTREAM LIVE視聴用シリアルコード封入／デジタル映像特典

※視聴期限：2031年3月3日 23:59まで ○通常盤（CDのみ）

PCCA-06456 3,300円（税込） ▼CD収録曲

01 ハードモード

02 MONSTER（フジテレビ系『サン！シャイン』 2025年4月・5月エンディングソング）

03 Hello（TVアニメ『CITY THE ANIMATION』オープニング主題歌）

04 太陽になれたら

05 そのうち

06 ちゃんと（フジテレビ系『ジャンクSPORTS』 エンディングテーマ［2025年7月〜9月］）

07 言えないわ

08 愛泣きて

09 Tomorrow

10 灯台

11 Letters ▼初回限定盤映像特典内容

Furui Riho Live Tour 2025 -Dear my friends-

Live at EX THEATER ROPPONGI/2025.11.24

01 Purpose

02 言えないわ

03 Friends

04 ちゃんと

05 SAPPORO TOKYO

06 I’m free

07 LOA

08 Hello

09 Your Love

＋

Documentary “Letters：Draft” ▼ショップ別予約購入特典

Amazon：メガジャケ(ライブカットver.)

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

タワーレコード/タワーレコードオンライン：メッセージポストカード（タワーレコードver.）

HMV・HMV&BOOKS/HMVオンライン：ステッカー

北海道ショップ限定：ポストカード

（北海道ショップ限定ポストカード対象店舗：https://www.furuiriho.com/news_info/3016/）

※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入をお勧めいたします。

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