timeleszが4月29日（水）に発売するニューアルバム『MOMENTUM』初回限定盤Bに収録される「あくび」のMVが公開された。同曲は“寝起きのtimelesz”がコンセプト。ミドルテンポの心地良い曲調が、肩の力を抜いて日常を過ごすことの大切さを優しく表現している。MVはパジャマ姿のtimeleszがあくびをしながら目覚める印象的なシーンから始まり、それぞれのメンバーが部屋の中で思い思いの時間を過ごす姿が映し出された内容になっている