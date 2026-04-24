¡È¿²µ¯¤¤Îtimelesz¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤ê¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×MV¸ø³«
timelesz¤¬4·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMOMENTUM¡Ù½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ï¡È¿²µ¯¤¤Îtimelesz¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¡£¥ß¥É¥ë¥Æ¥ó¥Ý¤Î¿´ÃÏÎÉ¤¤¶ÊÄ´¤¬¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤ÆÆü¾ï¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÍ¥¤·¤¯É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MV¤Ï¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤Îtimelesz¤¬¤¢¤¯¤Ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÌÜ³Ð¤á¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Éô²°¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤òÇÁ¤¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢timelesz¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Î¶á¤¤±ÇÁü¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖÆü¡¹¤ò°ìÀ¸·üÌ¿²á¤´¤¹»ö¤âÁÇÅ¨¤À¤±¤É¡¢»þ¤Ë¤ÏµÙ·Æ¤âÂç»ö¡£ÌµÍý¤»¤º¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿Ìþ¤··Ï¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤¹¤ë3Âç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¥ë²¦ºÇ¶¯·èÄêÀï¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂèÆóÃÆ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£±ÇÁü¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È´ë²è¶Ê3¶Ê¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜ¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×MV¤Î¥½¥í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼8Ì¾Ê¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMOMENTUM¡Ù
2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢§¼ýÏ¿¶Ê¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡¦B¡¦ÄÌ¾ïÈ× ¶¦ÄÌ
1.GOOD TOGETHER
2.¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¦¡¼¥Þ¥ó
3.Believers
4.Love Letter
5.¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼
6.Steal The Show
7.Mighty Beast
8.½À¤ÊÍýÀ
9.No Doubt !
10.Funny or Fake
11.¥ì¥·¥Ô
12.·¯¤Î»±
13.4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ä ¢¨»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
[CD¡ÜBlu-ray] OVCT-19015
[CD¡ÜDVD] OVCT-19016
²Á³Ê¡§\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§Blu-ray / DVD
¡¦¡ÖGOOD TOGETHER¡×Music Video
¡¦¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×Music Video
¡¦Making of Lead Tracks
¢ª¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡¦¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡ÁMV»£±Æ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡ª
¡¦Behind of Jacket Shooting
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦60P ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯£Á
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É£Á
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥Èver. A¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ªÂæ»æ¤´¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ª¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ä ¢¨»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
[CD¡ÜBlu-ray] OVCT-19017
[CD¡ÜDVD] OVCT-19018
²Á³Ê¡§\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§Blu-ray / DVD
¡¦¡ÖNo Map Just Vibes¡×Music Video [¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ]
¡¦¡ÖWe¡Çre on the Top¡×Music Video [º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±]
¡¦¡Öhalf & half¡×Music Video [µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í]
¡¦¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×Music Video¡¡¢¨8¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶Ê
¡¦¡Ötimelesz¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¥¹¥È2026¡ÁÀª¤¤¤òÁý¤¹¤ó¤À¡ªËÜµ¤¤Î¾¡Éé¤Ç¥°¥°¥°¥Ã¤ÈÀ®Ä¹¡ª¡Á¡×
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦60P ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯B
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥Èver. B¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ªÂæ»æ¤´¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ª¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä
[2CD] OVCT-11004/5
²Á³Ê¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¡§DISC2
1. No Map Just Vibes [¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ]
2. We¡Çre on the Top [º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±]
3. half & half [µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í]
4. ¤¢¤¯¤Ó¡¡¢¨8¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶Ê
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦32P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥½¥í¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡ÊB5¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎMOMENT¤ò»Ä¤»¤ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡ª°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
3Âç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüÆâÍÆ¡§
¡¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüA
¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüB
£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüC
¡Ú¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÅÐÏ¿´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡Ú±ÇÁü»ëÄ°´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á8·î31Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¢§¥°¥Ã¥º
MOMENTUM¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡Ê¥½¥í8¼ï¡Ë
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤È³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë& ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë& ÄÌ¾ïÈ×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë& ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë& ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØWe¡Çre timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME¡Ù
2026Ç¯3·î25Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
https://lnk.to/timelesz_0325
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ä»°ÊýÇØBOX¡Ü¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
[Blu-ray(3 Discs)]
OVXT-19006/8¡¡\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[DVD(3 Discs)]
OVBT-19006/8¡¡\8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚDisc1¡Û¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡Ê151Ê¬¡Ë
¢£¡ÖWe¡Çre timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode1 FAM DOME¡×¡÷Åìµþ¥É¡¼¥à¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ
¡ÚDisc2¡Û¡Ê131Ê¬¡Ë
¢£¡ÖWe¡Çre timelesz LIVE TOUR 2025 episode1 ¡ÁFAM¡Á¡×¡÷²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ
¡ÚDisc3¡Û¡Ê115Ê¬¡Ë
¢£¡Öepisode1 ¡ÁFAM¡Á ¢ª episode1 FAM DOME¡×-MC Digest-
▷¥¢¥ê¡¼¥Ê¡§ÀéÍÕ¡Á°¦ÃÎ¡ÁÊ¡²¬¡ÁËÌ³¤Æ»¡ÁÂçºå¡Á¿ÀÆàÀî¡ÁµÜ¾ë¡ÁÀÅ²¬
¥É¡¼¥à¡§Âçºå¡ÁÅìµþ
³ÆÃÏ¸·Áª¤µ¤ì¤¿MC¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼ýÏ¿¡ª
¢¨²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎMC¤Ï¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤ËÌ¤¼ýÏ¿²ó¤ò¼ýÏ¿
¡ÚÉõÆþÆÃÅµ¡Û
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯<¥¢¥ê¡¼¥Êver.> (40P¡Ë
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯<¥É¡¼¥àver.> (40P¡Ë
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä
[Blu-ray(£³Discs)]
OVXT-11006/8¡¡\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[DVD(£³Discs)]
OVBT-11006/8¡¡\6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚDisc1¡Û¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¡Ê151Ê¬¡Ë
¢£¡ÖWe¡Çre timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode1 FAM DOME¡×¡÷Åìµþ¥É¡¼¥à¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ
¡ÚDisc2¡Û¡Ê120Ê¬¡Ë
¢£Document Movie of
We¡Çre timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 ¡ÁFAM¡Á¢ª 2025-2026 episode 1 FAM DOME
▷¿·ÂÎÀ©½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¢ª¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤ËÄÉ¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¤òÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¼ýÏ¿¡ª
¡ÚDisc3¡Û¡Ê105Ê¬¡Ë
¢£Looking Back¡§The Year -FAM DOME ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼-
▷¿·ÂÎÀ©È¯Â¤«¤é¤Î£±Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò
¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤·¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ª
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMOMENTUM¡Ù
2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ä ¢¨»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
[CD¡ÜBlu-ray] OVCT-19015
[CD¡ÜDVD] OVCT-19016
²Á³Ê¡§\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¡§13¶Ê¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
¡ÖSteal The Show¡×
¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×
¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
Â¾¡¢¸åÆü¾ÜºÙÈ¯É½
¢§Blu-ray / DVD
¡¦¡ÖGOOD TOGETHER¡×Music Video
¡¦¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×Music Video
¡¦Making of Lead Tracks
¢ª¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡¦¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡ÁMV»£±Æ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡ª
¡¦Behind of Jacket Shooting
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦60P ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯£Á
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É£Á
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥Èver. A¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ªÂæ»æ¤´¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ª¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ä ¢¨»°ÊýÇØ¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÅÍÍ
[CD¡ÜBlu-ray] OVCT-19017
[CD¡ÜDVD] OVCT-19018
²Á³Ê¡§\3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¡§13¶Ê¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
¡ÖSteal The Show¡×
¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×
¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
Â¾¡¢¸åÆü¾ÜºÙÈ¯É½
¢§Blu-ray / DVD
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£±¡×Music Video¡¡[¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ]
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£²¡×Music Video¡¡[º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±]
¡¦¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£³¡×Music Video¡¡[µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í]
¡¦¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×Music Video
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£±ÇÁü¡Ê²¾¡Ë
¢¨¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤Ï8¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦60P ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯B
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥Èver. B¡ÊA4¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ªÂæ»æ¤´¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥È¡ª¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ËÅ½¤Ã¤¿¤ê¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ä
[2CD] OVCT-11004/5
²Á³Ê¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§CD¡§DISC1¡¡13¶Ê
¡ÖSteal The Show¡×
¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×
¡ÖGOOD TOGETHER¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
¡Ö4Ê¬´Ö¤À¤±»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ê¿·¶Ê¡Ë
Â¾¡¢¸åÆü¾ÜºÙÈ¯É½
¢§CD¡§DISC2
M1.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£±¡×¡¡[¾¾ÅçÁï¡¦¶¶ËÜ¾À¸¡¦ÃöËó¼þÅÎ]
M2.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£²¡×¡¡[º´Æ£¾¡Íø¡¦¸¶²Å¹§¡¦¼ÄÄÍÂçµ±]
M3.¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê£³¡×¡¡[µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦»ûÀ¾Âó¿Í]
M4.¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×
¢¨¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£¡Ö¤¢¤¯¤Ó¡×¤Ï8¿Í¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢§ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦32P ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC
¡Ê½¸¹ç1¼ï¡ÜÎ¾ÌÌ¥½¥í£²¼ï 3Ëç¥»¥Ã¥È¡Ë
¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢§Í½Ìó¹ØÆþÀèÃåÆÃÅµ
Ê¬¤±¤Æ»È¤¨¤ë¡ªMOMENTUM¥½¥í¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡ÊB5¥µ¥¤¥º¡Ë
¢ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎMOMENT¤ò»Ä¤»¤ë¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¥·¡¼¥È¡ª°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¶´¤ó¤À¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ã3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¡ä
3Âç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁü»ëÄ°ÍÑ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüÆâÍÆ¡§
¡¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüA
¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüB
£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°±ÇÁüC
¡Ú¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÅÐÏ¿´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡Ú±ÇÁü»ëÄ°´ü´Ö¡Û¡¡2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á8·î31Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¢§¥°¥Ã¥º
MOMENTUM¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡Ê¥½¥í8¼ï¡Ë
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×A/B¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤È³¨ÊÁ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3·ÁÂÖÆ±»þÍ½Ìó¹ØÆþ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë& ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë& ÄÌ¾ïÈ×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë& ½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë& ÄÌ¾ïÈ×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡timelesz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡timelesz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡timelesz ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram