◇プロ野球 ファーム 東地区ヤクルト 5-1 オイシックス（24日、ハードオフ新潟）ヤクルトのドラフト1位ルーキー・松下歩叶選手が、ファームで待望の一発を放ちました。法政大からヤクルトへ入団となった松下選手。その長打力に期待される中、春季キャンプから柵越えを連発させるなど頭角を現してきました。ファーム8試合目の出場となったこの日には、待望の一発を披露。4回に第2打席を迎えると、高めのスライダーをとらえ、レフ