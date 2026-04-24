犬が外出前に「吠えてくる」4つの心理 1.「行かないで！」という分離不安 犬はもともと群れで生活する動物なので、一人取り残されることに強い恐怖を感じる子がいます。飼い主が大好きすぎるあまり、姿が見えなくなることにパニックを起こしてしまう状態を「分離不安」と呼びます。 この場合、単なるわがままで吠えているのではなく、心細くて必死に助けを呼んでいる状態です。飼い主がドアに向かうだけで息が荒くなっ