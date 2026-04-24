中国のAI企業であるDeepSeekがAIモデル「DeepSeek-V4」を2026年4月24日に公開しました。DeepSeek-V4-ProとDeepSeek-V4-Flashの2種類が存在し、DeepSeek-V4-Proは複数のテストでClaude Opus 4.6を超えるスコアを記録しています。deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro · Hugging Facehttps://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek-V4-Prodeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash · Hugging Facehttps://huggingface.co/deepseek-ai/DeepSeek