山形県最上町で4月24日午前10時ごろ、枝の選定作業をしていた55歳の男性会社員が、高所作業車からおよそ6メートル下に落下し、腰の骨を折る大けがをしました。24日午前10時ごろ、最上町黒沢の県道上で、高所作業車のバケットに乗りブナの枝の選定作業を行っていた55歳の男性会社員が、およそ6メートル下に転落しました。男性は、その後、病院に搬送されましたが、腰の骨を折る大けがをしました。警察によりますと、男