大分市の高崎山自然動物園で2年ぶりのトップ交代です。C群の新たなリーダーにオスザルの「ナルト」が就任しました。 【写真を見る】新リーダーは還暦オスザルのナルト「頭の毛が渦巻いててかわいい」高崎山2年ぶり就任式大分 高崎山のC群を率いる15代目のトップとなったのは、人間に換算すると還暦を過ぎた辺りという20歳のオスザル「ナルト」です。 24日のセレモニーでは、代理として登場した