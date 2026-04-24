テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）の第4話が23日、放送され、“信者ビジネス”にのめり込んでいく女子生徒の姿に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「本当に悲しくなってしまって辛かった」女子生徒を泥沼に陥れる原菜乃華原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“