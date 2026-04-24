好意をもつ男子に尽くして貯金がなくなる→学校の生徒に体を触らせてお金を稼ぐ… 泥沼にハマる女子高生の姿に反響「本当に悲しくなってしまってつらかった」『るなしい』第4話【ネタバレあり】
テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）の第4話が23日、放送され、“信者ビジネス”にのめり込んでいく女子生徒の姿に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「本当に悲しくなってしまって辛かった」女子生徒を泥沼に陥れる原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
「火神の子」として生きる主人公の女子高生・郷田るなを原菜乃華が演じ、るなを狂わせる初恋の相手・成瀬健章役は窪塚愛流が務める。原作の大ファンとして知られる麒麟・川島明の出演も発表されている。
るなと同じく「火神の力」を手に入れ、勝負に没頭するケンショーは、悩み相談の枠を超えて自分に好意がある女子生徒たちから金銭を巻き上げていく。そんな中、客の一人である森尾（駒井蓮）から貯金が尽きたことを打ち明けられる。
るなは自分に心酔した塔子（影山優佳）を使い、森尾に体を触らせてお金を稼いでケンショーに尽くすよう促す。森尾はこれに応じて学校の更衣室などで、男子生徒に体を触らせてお金を稼ぐようになる。
泥沼にハマっていく森尾の姿に、SNSでは「本当に悲しくなってしまってつらかった」「森尾さんに感情移入してしまう」などのコメントが上がっている。
【場面写真】「本当に悲しくなってしまって辛かった」女子生徒を泥沼に陥れる原菜乃華
原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。
るなと同じく「火神の力」を手に入れ、勝負に没頭するケンショーは、悩み相談の枠を超えて自分に好意がある女子生徒たちから金銭を巻き上げていく。そんな中、客の一人である森尾（駒井蓮）から貯金が尽きたことを打ち明けられる。
るなは自分に心酔した塔子（影山優佳）を使い、森尾に体を触らせてお金を稼いでケンショーに尽くすよう促す。森尾はこれに応じて学校の更衣室などで、男子生徒に体を触らせてお金を稼ぐようになる。
泥沼にハマっていく森尾の姿に、SNSでは「本当に悲しくなってしまってつらかった」「森尾さんに感情移入してしまう」などのコメントが上がっている。