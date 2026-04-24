【動画＆写真】Snow Man「SAVE YOUR HEART」リレーダンス／円を描くように宮舘涼太を指差し囲むSnow Man／「SAVE YOUR HEART」ダンスプラクティス映像／LOOK VIDEO Snow Manの公式TikTokが更新され、「SAVE YOUR HEART」のリレーダンス動画が公開。メンバーそれぞれの個性と高いダンススキル、そして統一感ある衣装に注目が集まっている。 ■メンバーがつなぐリレーダンスで圧巻の一体感 「SA