Snow Manがメタリックな世界観に白衣装で降臨！ラフなのに洗練されたビジュアルに「ガチかっこよくて沼」「治安悪いしょっぴー大好物」「ラウの脚の長さにびっくり」「衣装大優勝」

【動画＆写真】Snow Man「SAVE YOUR HEART」リレーダンス／円を描くように宮舘涼太を指差し囲むSnow Man／「SAVE YOUR HEART」ダンスプラクティス映像／LOOK VIDEO

Snow Manの公式TikTokが更新され、「SAVE YOUR HEART」のリレーダンス動画が公開。メンバーそれぞれの個性と高いダンススキル、そして統一感ある衣装に注目が集まっている。

■メンバーがつなぐリレーダンスで圧巻の一体感

「SAVE YOUR HEART」は、宮舘涼太が主演を務めるドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌。4月29日にリリースとなる13thシングルに収録される。

公開された動画は、“HEART”のオブジェが飾られたメタリックな世界観のセットを背景に、メンバーが縦一列に並び、ひとりずつダンスを披露する“リレーダンス”。

宮舘涼太、ラウール、渡辺翔太、深澤辰哉、岩本照、佐久間大介、阿部亮平の順番でパフォーマンスをつなぎ、最後の向井は華麗にターンを決めたあと、宮舘演じる時沢エータを思わせる“右手を押さえる”ポーズで締めくくった。

キレのあるダンスと滑らかな動きが次々と展開されるなか、後方で待機するメンバーの動きや表情も含めて見どころ満載だ。

■ダンプラ衣装の白コーデがスタイルを際立たせる

衣装はダンスプラクティス映像と同様、統一感のあるホワイトを基調としたコーデ。ジャケットやシャツ、ワイドパンツをベースにしつつ、素材感やシルエットで個性を出したスタイリングが光る。脚の長さやスタイルの良さも際立ち、シンプルながらステージ映えする洗練された衣装となっている。

ファンからは「ガチかっこよくて沼」「衣装大優勝」「ふっかさん今回はちゃんと踊れたんだね」「ふっかがしょっぴーに見えた」「治安悪いしょっぴー大好物」「末っ子が楽しそうでなにより」「ラウの脚の長さにびっくり」「みんなダンスのキレが半端ない」といった声が寄せられている。

■円を描くように宮舘涼太を指差し囲むSnow Man

■Snow Man「SAVE YOUR HEART」ダンスプラクティス映像

■「SAVE YOUR HEART」LOOK VIDEO

Snow Man

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