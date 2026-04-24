【モデルプレス＝2026/04/24】WEST.の藤井流星が4月22日、自身のInstagramを更新。甥っ子を公開し、反響を呼んでいる。【写真】STARTOタレント「顔立ちそっくり」イケメン甥っ子公開◆藤井流星、甥っ子とのプライベートショット公開流星は「叔父さんやってきました」とつづり、写真や動画を投稿。「バイクショップで初めてのバイク 可愛過ぎたので共有します」と記し、ヘルメットを被り自転車に乗る甥の背中を押す姿や、甥を見守る