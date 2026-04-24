22日に岩手県大槌町で発生した山林火災は、発生から3日目を迎え、懸命な消火活動が続いています。東北を中心に空気の乾燥している所がありますので、引き続き、火の取り扱いには厳重な注意が必要です。大槌町で延焼続く22日は最小湿度9%極端な乾燥状態22日の午後に発生した岩手県大槌町の山林火災は、発生から3日目となり、現在もさらなる延焼と懸命な消火活動が続いています。22日の岩手県沿岸部では空気の乾燥が顕著となり、