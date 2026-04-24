岩手県大槌町の山林火災は発生3日目 乾燥続き火の取り扱いに厳重に注意
22日に岩手県大槌町で発生した山林火災は、発生から3日目を迎え、懸命な消火活動が続いています。東北を中心に空気の乾燥している所がありますので、引き続き、火の取り扱いには厳重な注意が必要です。
大槌町で延焼続く 22日は最小湿度9% 極端な乾燥状態
22日の午後に発生した岩手県大槌町の山林火災は、発生から3日目となり、現在もさらなる延焼と懸命な消火活動が続いています。
乾燥続く 火の取り扱いに注意
今日24日正午までの最小湿度は26%で空気が乾燥した状態が続いて、岩手県全域のみならず、東北の広い範囲に乾燥注意報が発表されています。岩手県では今後もしばらくまとまった雨の予想はなく、乾燥した状態が続く見込みです。このため、山林火災だけでなく、住宅火災や野焼きによる火災にも十分な警戒が必要です。
たき火や野焼きは控え、たばこのポイ捨てをしない、火を使った後は完全に消火を確認するなど、火災予防を徹底するようにしてください。空気が乾燥した状態では、普段は問題のない小さな火でも、大きな火災につながるおそれがありますので、ご注意ください。