Image: Android/YouTube Googleが毎年開催する開発者向けカンファレンスGoogle I/O。今年は5月の19日、20日に開催されます。日本時間では19日真夜中26時（20日2時）からスタート。 Googleの最新動向を知る重要なイベントです、が、今年はその前にも注目すべきイベントが！Googleの新定番？ 「The Android Show」ネタ元の9to5Googleが「The Android Show: I/O Edition」の開催を報じています