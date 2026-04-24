Image: Android/YouTube

Googleが毎年開催する開発者向けカンファレンスGoogle I/O。

今年は5月の19日、20日に開催されます。日本時間では19日真夜中26時（20日2時）からスタート。

Googleの最新動向を知る重要なイベントです、が、今年はその前にも注目すべきイベントが！

Googleの新定番？ 「The Android Show」

ネタ元の9to5Googleが「The Android Show: I/O Edition」の開催を報じています。

これ、現時点（4月24日10時半）ではGoogle公式ページなし。というのも、YouTubeにチラリと予告があがったものの、現在取り下げられているようなのです。

その一瞬のすきに内容を確認した9to5Googleいわく、開催はGoogle I/O 2026の1週間前。Google本社のあるアメリカはカリフォルニア現地時間で5月12日の10時スタート。日本時間では12日真夜中26時（13日2時）です。

このThe Android Show、実は去年も開催されています。

昨年、発表のメインとなったのは、Android 16での「Material 3 Expressive」というユーザーカスタマイズUI、Geminiでカメラを使う機能、最新Pixel端末の紹介など。主に、一般ユーザー向けと言っていい内容でした。

発表することがあまりに多くなってきたGoogle。一般ユーザーよりとガチ開発者よりに年1メイン行事を2つに分ける方針なのかもしれません。The Android ShowがGoogleの新定番になりそうです。

Source: 9to5Google