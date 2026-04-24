お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（33）が24日、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。高校の入学式での様子を報告した。今月13日に自身のSNSで、高校に入学したことを報告していた信子。この日の番組冒頭で「ハライチ」澤部佑が「信子が高校に再入学。おめでとうございます」と祝福すると、信子は「お昼のJKで〜す」と笑いを誘った。そして入学式での写真を披露。列席者を「