お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（33）が24日、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。高校の入学式での様子を報告した。

今月13日に自身のSNSで、高校に入学したことを報告していた信子。この日の番組冒頭で「ハライチ」澤部佑が「信子が高校に再入学。おめでとうございます」と祝福すると、信子は「お昼のJKで〜す」と笑いを誘った。

そして入学式での写真を披露。列席者を「普通にマジの高校生たちとお母さんたち」といい、「全員と写真撮ってやった」とニヤリ。フリーアナウンサーの神田愛花は「勉強したくなったんですか？」と質問した。

これに最終学歴が中卒だった信子は「学びって大事くね？と思って」と告白。「あと大人になってから学んだほうが、あの時の自分を超えれるくね？と思って」と“ギャル全開”の返答だったが、共演者からは「ホントだよな〜」との声が上がった。

しかし入試について「ただ入れた」とぶっちゃけると、「そういうのは高校に失礼だよ」とツッコまれる場面も。

「問題は卒業」という信子は、「オリエンテーションとかがあるらしい。“授業こんなのやるんだよ”とか。アレいつやるの？」ととぼけつつ、「頑張ります」と宣言していた。