5月1日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『かしわもちまんとくらやみまん』きょうは、まちに、かしわもちまんがきてくれるひ！みんなに、おいしいかしわもちを、ごちそうしてくれるんだよ！でもそこへ、くらやみまんが、あらわれて、みんなを、やみのせかいに、とじこめちゃった！ばいきんまんたちも、とじこめられて、いったい、どうなっちゃうのかな！？ほかに…『カレーパンマンとたいやきまん』カレーパンマン