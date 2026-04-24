恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が23日、自身のブログを更新。自身のヘアラインの変化に気づいたことを明かした。【写真】過去の写真を公開したあいのり桃桃は、部屋の片付け中に見つけた未使用のアイテムをきっかけに、自身の髪の状態に向き合ったと説明。これまでは「毛量が多いから、私には必要ないかな？？」と使用していなかったものの、「後頭部の毛の量は多いんだけど…薄い