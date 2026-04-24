あいのり桃「ハゲてたの?!」「後退してる?!」 衝撃告白もファン「41歳に見えない若々しさ」「昔も今もかわいい」
恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が23日、自身のブログを更新。自身のヘアラインの変化に気づいたことを明かした。
【写真】過去の写真を公開したあいのり桃
桃は、部屋の片付け中に見つけた未使用のアイテムをきっかけに、自身の髪の状態に向き合ったと説明。これまでは「毛量が多いから、私には必要ないかな？？」と使用していなかったものの、「後頭部の毛の量は多いんだけど…薄い部分は薄い」と気づいたという。
さらに「なんか、知らぬ間に後退してる？」「こんなおでこ広かったっけ??」と違和感を吐露し、過去の写真と見比べながら変化を実感。「やっぱ後退してる?!ってか、顔が長くなった。笑」と率直に語った。
その後、見つけたアイテムを実際に使用し、動画やビフォーアフターの比較ショットを公開。「どう？！絶妙だけど、確実に良くなってる気がしない？？」と手応えを明かし、「ちょっとだけ若々しくなるというか。やったー！！！」と前向きな様子を見せた。最後は「これから使ってこーーーっと！！！！」と締めくくっている。
この投稿に対しファンからは「思ったよりもおでこが広いね」「これいいですね」「そんな商品があるなんて」などの反応のほか、「41歳に見えない若々しさ」「昔も今もかわいい」といった声も寄せられている。
桃は2009年にブログを開設し、2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルやコスメのプロデュースなど幅広く活動している。私生活では2020年に再婚し、2人の子どもを育てながら発信を続けている。
【写真】過去の写真を公開したあいのり桃
桃は、部屋の片付け中に見つけた未使用のアイテムをきっかけに、自身の髪の状態に向き合ったと説明。これまでは「毛量が多いから、私には必要ないかな？？」と使用していなかったものの、「後頭部の毛の量は多いんだけど…薄い部分は薄い」と気づいたという。
その後、見つけたアイテムを実際に使用し、動画やビフォーアフターの比較ショットを公開。「どう？！絶妙だけど、確実に良くなってる気がしない？？」と手応えを明かし、「ちょっとだけ若々しくなるというか。やったー！！！」と前向きな様子を見せた。最後は「これから使ってこーーーっと！！！！」と締めくくっている。
この投稿に対しファンからは「思ったよりもおでこが広いね」「これいいですね」「そんな商品があるなんて」などの反応のほか、「41歳に見えない若々しさ」「昔も今もかわいい」といった声も寄せられている。
桃は2009年にブログを開設し、2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルやコスメのプロデュースなど幅広く活動している。私生活では2020年に再婚し、2人の子どもを育てながら発信を続けている。