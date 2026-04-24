車の任意保険を更新する際、ロードサービスを付けると「JAFまで必要なのだろうか」と迷う方は多いと思われます。どちらも故障やトラブルのときに助けてくれるため、同じもののように見えるかもしれません。 ただし、対象になる範囲や使い方にははっきりした違いがあります。こうした違いを整理すれば、自分に合った備え方も判断しやすくなるでしょう。そこで本記事では、任意保険のロードサービス