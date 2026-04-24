任意保険の更新時にロードサービスを付けたところ、夫から「それならJAFはいらないのでは？」と言われました。似ているようで違うとも聞きますが、両方入る人がいるのはなぜでしょうか？

任意保険のロードサービスとJAFは、似ていても対象の考え方が違う

もっとも大きな違いは、任意保険のロードサービスは基本的に「契約している車」に対するサービスであるのに対し、JAFは「会員本人」に対するサービスである点です。

JAFは会員が運転中だけでなく同乗中でも使えるため、マイカー以外に乗っている場面でも利用しやすい特徴があります。例えば、会社の車、家族や友人の車、レンタカーに乗る機会がある人は、JAFの強みを感じやすいでしょう。

その一方で、いつも同じ自家用車しか運転しない人は、任意保険のロードサービスだけでも足りる場合があります。



両方入る人がいるのは、対応範囲と使い勝手に差があるから

JAFと任意保険は、利用できるケースが完全に同じではありません。JAFは、パンクの応急修理やタイヤチェーンの着脱、雪道やぬかるみでのスタック、大雨や台風による水没など、保険では対象外または限定的になりやすいトラブルにも対応しています。そのため、保険だけではカバーしきれない作業に備えやすい点が特徴です。

また、利用回数の考え方にも差があります。JAFは会員であれば何度使っても原則無料ですが、保険会社のロードサービスは内容によって回数制限が設けられることがあります。

もちろん、保険会社によっては応急処置を無制限で使える商品もありますが、燃料切れなど一部サービスは年1回までといった条件が付く例もあります。そのため、長距離運転が多い人や、冬場に雪道を走る人、古めの車に乗る人は、両方入っておくと安心感が高まりやすいです。



どちらを選ぶべきかは、車の使い方で判断する

任意保険のロードサービスだけで十分な場合が多いのは、普段から自家用車にしか乗らず、遠出の機会もそれほど多くない人です。

特に車が新しい場合は、故障のリスクも比較的低いため、保険の付帯サービスで足りることがあります。この場合は、補償内容を確認したうえで、保険の付帯サービスを中心に考えてもよいでしょう。

一方で、JAFが向いているのは、マイカー以外を運転する機会がある人、出先でのトラブルに幅広く備えたい人、雪道やレジャー先での立ち往生が心配な人です。なお、JAFの個人会員は入会金2000円、年会費4000円です。

また、加入している任意保険会社によっては、JAF会員であることで受けられる優遇があり、サービス内容が手厚くなる場合もあります。そのため、二重加入と考えるのではなく、不足部分を補い合う組み合わせとして捉えると判断しやすくなるでしょう。



JAFも必要か迷ったときは、「どの車に乗ることが多いか」で考えよう

任意保険のロードサービスとJAFは、どちらか一方が必ず優れているわけではありません。契約車両にしっかり備えたい場合は任意保険、自分自身に幅広く備えたい場合はJAFが向いています。

なお、両方に加入する人がいるのは、対象や対応範囲の違いがあるためです。特に、家族の車やレンタカーに乗ることがある人は、JAFに加入するメリットがあるといえます。

任意保険を更新する際は、ロードサービス内容を確認したうえで、自分の運転場面に足りない備えがないかを見直すことが大切です。必要以上に重複させることなく、自分に合った形で無理なく安心を備えましょう。



出典

一般社団法人日本自動車連盟 JAF

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー