遺体なき遺体遺棄事件４月19日の朝７時、警視庁麻布署から１台の護送車が姿を現した。後部座席に乗っていたのは水口克也容疑者（49）だ。２日前の逮捕時には、普通にメディア各社に撮られていたのだが、そのときに懲りたのだろうか。必死に助手席の陰に隠れようと動きまわっていた。警視庁は４月17日にIT関連会社『Linuxジャパン』代表の水口容疑者を逮捕した。同社役員の男性の遺体遺棄容疑だ。「水口容疑者は’25年10月５〜６日