子どもの嘘ってある程度は成長の一部でもありますが…これだけ頻繁だと、さすがに心配になりますよね。しかも嘘の影響がじわじわと広がって、お友達の仲間外れ問題にまで発展してしまったようで…。ママ友に伝えるべきか、それとも見守るべきか…どうしたらいいのでしょう。>>【まんが】子どもの嘘を信じるママ友(ウーマンエキサイト編集部)