世界中でAIを搭載したロボットの開発競争が激しくなるなか、日本の富士通が新たな実験施設を公開しました。ロボットの「カラダ」ではなく、中身に勝負をかけています。さっそく、実験施設の中に入ると、いたのは2台の犬型ロボット。記者「4キロの荷物をロボットに運んでもらいます」高低差のある地面を同時に出発！奥のロボットは荷物を落としてしまいましたが、手前のロボットはスムーズに運べました。これ実は、世界初の技術。秘