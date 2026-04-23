4月1日より配信開始となった『ドロヘドロ Season2』、初回は3話が一挙配信となり、今回は第7話のあらすじ＆場面カットが公開された。2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けています。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしました。長らくファンから続編を待望さ