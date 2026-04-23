『ドロヘドロ』第7話（魔の19）あらすじ＆場面カット公開！
4月1日より配信開始となった『ドロヘドロ Season2』、初回は3話が一挙配信となり、今回は第7話のあらすじ＆場面カットが公開された。
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けています。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしました。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となった。
4月1日（水）より、各配信プラットフォームにていよいよ配信開始となった『ドロヘドロ Season2』。このたび、第7話の場面カットとあらすじが公開された。
＜第7話（魔の19） 「胸先三寸・腹ひとつ」「十字君遠征」「異形ノ再会」あらすじ＞
藤田はキクラゲに恵比寿を生き返らせて欲しくて必死になってンな。
十字目は金の工面に必死だが、煙の周りもなんだかキナ臭くなってきやがったゼ。
＞＞＞第7話場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けています。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送を果たしました。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となった。
＜第7話（魔の19） 「胸先三寸・腹ひとつ」「十字君遠征」「異形ノ再会」あらすじ＞
藤田はキクラゲに恵比寿を生き返らせて欲しくて必死になってンな。
十字目は金の工面に必死だが、煙の周りもなんだかキナ臭くなってきやがったゼ。
＞＞＞第7話場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
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