「TOHOシネマズ 大井町」内のドルビーシネマ 東京・品川にオープンしたシネコン「TOHOシネマズ 大井町」で、ドルビーシネマの開業を記念した特別上映会が開催された。上映会には、Netflix映画『新幹線大爆破』の樋口真嗣監督と、同作で音楽を手掛けた岩崎太整氏によるトークセッションが行なわれた。 岩崎太整氏(左)と樋口真嗣監督 クリエイターや配信業者/放送局には技術を無料で提供