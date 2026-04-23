ENHYPENが、ワールドツアー日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’ IN JAPAN』を12月より開催する。 （関連：ENHYPEN、TREASURE、JO1、SixTONES、Snow Man……デビュー5周年、コロナ禍を経た歩みと止まらない快進撃） 同公演は、ENHYPENにとって4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘BLOOD SAGA’』の日本公演にあたるもの。東京ドーム、バンテリンドーム ナゴヤ、