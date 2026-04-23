NHK連続テレビ小説『風、薫る』の公式Instagramが更新され、藤原季節が上坂樹里と並ぶオフショットが公開された。 参考：佐野晶哉、小林虎之介、藤原季節は“人生の伴侶”候補？『風、薫る』の恋模様を考える 投稿されたのは、藤原が演じる寛太（小日向栄介）の正体が明らかになった第18話放送にちなんだ1枚。青みがかったグレーの着物姿の藤原が、黄色のドレスをまとった上坂の隣であぐらをかき、並んでカメラに笑