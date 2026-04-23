4月21日、背中に大きなタトゥーを入れたことを報告した女優でモデルの三吉彩花。22日には、公表後の反響を受けて自身の本音を明かした。さらに、タトゥーを入れる背景となった彼女の生い立ちにも注目が集まっている。「三吉さんは、21日に自身のInstagramでタトゥーを入れたことを公表。添えられた写真には、大きく背中の開いたドレスを着用する三吉さんが写っており、背中の中央に一輪の大きな花タトゥーが描かれたインパクトの