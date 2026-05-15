浜松ホトニクスがストップ高の水準に買われ、その後カイ気配に張り付いた。１４日の取引終了後、２６年９月期第２四半期累計（２５年１０月～２６年３月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の最終利益予想は１４３億円から１６４億円（前期比１５．５％増）に引き上げた。ＡＩ半導体需要の拡大を背景に、半導体検査装置向けの光源・センサーが好調に推移する。ＨＢＭ（広帯域メモリӦ