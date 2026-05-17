子どもの反抗期中、親の言葉はなかなか届かないものですよね。今回は、筆者の友人が反抗期の子どもにした“ある行動”について紹介します。 中学生になり娘が反抗期に 中学生になった娘。小学生までは一緒に出かけたり、お風呂にも入ったりしていました。 しかし、中学生になってから突然口をきかなくなってしまいました。何を話しかけても「別に」「うるさい」と返されるように。ついに反抗期が来てしまったか……と肩を