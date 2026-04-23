日曜夜9時から放送中している堤真一さん主演のドラマ『ＧＩＦＴ』。【写真】夢を失った車いすヤンキー『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務める堤真一さんが、天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙