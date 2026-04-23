日曜夜9時から放送中している堤真一さん主演のドラマ『ＧＩＦＴ』。

【写真】夢を失った車いすヤンキー

『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。

1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務める堤真一さんが、天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じます。

そんな『ＧＩＦＴ』に出演する個性豊かなキャストを紹介します。

車いすのヤンキー

夢を失った車いすヤンキー・朝谷圭二郎役…本田響矢さん

高校で素行不良になりバイク事故をきっかけに車いす生活を送ることに。不良仲間とつるむ日々を送っていたが、偶然出会った伍鉄の提案で涼と車いすラグビーで対決したことをきっかけに「ブレイズブルズ」に加入する。

本田さんは昨年出演し話題となったテレビドラマで第124回ザテレビジョン ドラマアカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞するなど、ネクストブレイク間違いなしの今を時めく若手俳優です。

本田響矢さんコメント

朝谷圭二郎役の本田響矢です。舞台が車いすラグビーということで、身体に馴染ませるために去年の7月から準備に入りました。

現役で活躍されている車いすラグビー選手の方々、スタッフの方々からのご指導のもと、漕ぎ方から繊細で巧みな技まで細かく教わりながら、全力で車いすと役と日々向き合っています。

圭二郎は、高校生の時のバイク事故をきっかけに車いす生活になり、心を閉ざし、誰にでも噛みついてしまうような性格になってしまった男です。もともと素直でまっすぐで熱かった圭二郎が、車いすラグビーと出会い、そこから繋がる人たちと出会い、どう成長していくのか、是非見て頂けたら嬉しいです。

人は生きていく中で、気づかないところでたくさんのギフトを貰っていて、実は贈ってたりもしている。

そんな素敵な瞬間瞬間を、このドラマを通して観てもらえたら嬉しいです。そして、熱く、胸高鳴る車いすラグビーの世界を楽しんでください！