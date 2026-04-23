かつて韓国を「ゴミの国」と表現したアメリカ人投手がメジャー昇格を果たした。【写真】「バイバイ！ゴミの国」アメリカ人投手の韓国侮辱にKBOファン激怒アメリカメディア『MLiveメディアグループ』のデトロイト・タイガース担当記者エバン・ウッドベリー氏は4月23日（日本時間）、「タイガースが左腕投手バーチ・スミスを40人枠に登録するため、左腕のベイリー・ホーンを60日間の故障者リストに移動させた」と伝えた。ホーンは左