【PSストア「2,000円以下セール」】 期間：5月6日まで ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にて「2,000円以下セール」を開催している。期間は5月6日まで。 本セールではプレイステーション 5、プレイステーション 4用のダウンロードソフトが通常よりもお買い得価格で登場。今回はアトラスのジュ