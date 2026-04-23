ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にて「2,000円以下セール」を開催している。期間は5月6日まで。

本セールではプレイステーション 5、プレイステーション 4用のダウンロードソフトが通常よりもお買い得価格で登場。今回はアトラスのジュブナイルRPG「ペルソナ５ ザ・ロイヤル」、発売20周年を迎えたカプコンによるアクションアドベンチャーのHDリマスター版「大神 絶景版」などがラインナップされている。

なお、対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合がある。詳細を各商品ページにて確認のうえ購入してほしい。

□PSストア「2,000円以下セール」のページ

【セール対象タイトル（一部）】

「ペルソナ５ ザ・ロイヤル」 価格：7,678円 → 1,535円（80%OFF）

「大神 絶景版」 価格：3,046円 → 974円（68%OFF）

「フロントミッション ザ・ファースト:リメイク」 価格：3,960円 → 990円（75%OFF）

「ドラゴンボール ファイターズ Welcome Price!!」 価格：2,970円 → 1,485円（50%OFF）

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