タレントの新山千春さん（45）が自身のInstagram（@chiharuuu_0114）を更新。2023年に再婚した14歳年下の夫とのオフショットを公開しました。【写真】14歳年下夫とのツーショット新山さんは「YouTubeコラボ撮影終わりで わたしたち夫婦の写真を 素敵カメラで撮影してくださったのは 中尾明慶さん」とつづりながら、俳優の中尾明慶さん（37）に撮ってもらった写真をアップ。湖畔の景色を背に、夫婦が寄り添う自然体の姿を披露しまし