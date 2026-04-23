4月22日（水）に放送した「アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜」（毎週水曜 よる11時6分）を、「テレ東BIZ」で配信中！【動画】“念じる”だけで麻痺した手が動く？脳のバイパスを作る最新リハビリ装置の可能性高齢化社会において、要介護の主要な原因となっている脳卒中。一命を取り留めても、患者や家族に重くのしかかるのが「運動機能のマヒ」という後遺症だ。この厚い壁に挑むのが、東京・広尾に拠点を置く慶應義塾大学発の