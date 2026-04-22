波瑠、麻生久美子出演の日本テレビドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」第３話が２２日に放送された。エンドロールが流れた後のラスト、沢辻涼子（麻生久美子）が大阪旅から帰ってこない沢辻家のリビングで、テレビに映っていた番組に「バトミントン元日本代表の七海さつき」が登場した。端正な透明感の美人で、演じていたのは遠藤久美子（４８）だった。その後、かつて沢辻涼子が七海さつきとペアを組んでいたことが明か